Best fish fry joints in Buffalo and WNY

BUFFALO, N.Y. (WIVB) — With the season of Lent upon western New York, locals will be again looking to find a new Friday meat alternative.

Ever-popular in the western New York area is the fish fry, and with so many different fish fry joints to choose from, we put together a list of some popular locations.

In Buffalo:

All Saints Roman Catholic Church, 127 Chadduck Ave., Buffalo, NY 14207 Phone number: (716) 875-8183

Bailey Seafood: 3316 Bailey Ave Buffalo, NY 14215 Phone number: (716) 833-1973

Black Thorn Restaurant and Pub: 2134 Seneca Street, Buffalo, New York 14210, Phone number: (716) 825-9327

Brennan’s Bowery Bar: 4401 Transit Rd, Buffalo, NY 14221, Phone number: (716) 633-9630

British Chippy: 1216 South Park Avenue, Buffalo, New York 14220, Phone number: (716) 292-2012

Curry’s Restaurant And Pub: 864 Kenmore Ave, Buffalo, NY 14216 Phone number: (716) 447-0502

Danny’s Restaurant: 3715 Genesee St Buffalo, NY 14225 Phone number: (716) 634-1780

Gordon’s: 2263 Delaware Ave, Buffalo, NY 14216, Phone number: (716) 874-3020

Hamlin House: 432 Franklin St Buffalo, NY 14202 Phone number: (716) 885-8084

Lake Effect Diner: 3165 Main St Buffalo, NY 14214 Phone number: (716) 833-1952

Mister Dee’s: 450 Beach Rd, Buffalo, NY 14225, Phone number: (716) 634-1298

Otto’s Restaurant: 3972 Union Road in Buffalo, Phone number: (716) 632-2035

Ray’s Lounge & Catering: 2070 Clinton Street, East Buffalo, NY Phone number: (716) 824-3227

R & L Lounge: 23 Mills St, Buffalo, NY 14212 Phone number: (716) 896-5982

Shadow Lounge: 1504 Hertel Avenue, North Buffalo, Phone number: (716) 835-3975

Strikers: 50 Michael Rd, Buffalo, NY 14224, Phone number: (716) 674-1104

The Blue Wall Bar & Grill: 2720 Seneca St, Buffalo, NY 14224, Phone number: (716) 822-2205

The Oakk Room: 1435 Main St Buffalo, NY 14209 Phone number: (716) 771-2773

Wiechec’s Lounge: 1748 Clinton St Buffalo, NY 14206 Phone number: (716) 823-2828

W.J. Morrissey: 30 Mississippi Street, Buffalo NY (Cobblestone District) Phone number: 716-852-0930

Outside of Buffalo:

Buffalo Joe’s Café: 8611 Main Street in Williamsville Phone number: (716) 276-3012

Davidson’s Family Restaurant: 398 E Fairmount Ave, Lakewood, NY 14750, Phone number: (716) 763-9135

Dome Stadium: 200 Main Street in Tonawanda Phone number: (716) 694-6317

French Pub: 1250 French Rd, Depew, NY 14043, Phone number: (716) 668-8080

Haye’s Seafood House: 8900 Main Street in Clarence, NY Phone number: (716) 632-1772

Hoak’s Restaurant: 4100 Lake Shore Rd, Hamburg, NY 14075 Phone number: (716) 627-4570

Gratwick Hose Volunteer Fire Company, 110 Ward Rd., North Tonawanda, NY 14120 Phone number: (716) 693-4822

J.P. Fitzgerald’s: 4236 Clark St, Hamburg, NY 14075, Phone number: (716) 649-4025

Mariner’s Landing: 1540 Franklin St, Olcott, NY 14126, Phone number: (716) 778-5535

McPartlan’s Corner: 669 Wehrle Drive in Cheektowaga Phone number: (716) 632-9896

Mel’s Crow’s Nest Tavern: 315 Campbell Boulevard in Getzville Phone number: (716) 688-9814

Mooney’s Sports Bar & Grill: 1531 Military Rd, Kenmore, NY 14217 Phone number: (716) 877-1800

Bill’s Restaurant & Bar: 1500 Cleveland Drive in Cheektowaga Phone number: (716) 634-0783

My Little Margie’s: 5044 Broadway, Depew, NY 14043, Phone number: (716) 684-6556

Nellie’s Restaurant: 572 Main St, Arcade, NY 14009, Phone number: (585) 492-5531

Nickel Creek Café: 4717 Clinton St, West Seneca, NY 14224, Phone number: (716) 656-1112

Pane’s Restaurant: 984 Payne Avenue in North Tonawanda Phone number: (716) 692-7076

Polish Villa II: 1085 Harlem Road in Cheektowaga Phone number: (716) 822-4908

Scharf’s: 2683 Clinton St Cheektowaga, NY Phone number: (716) 895-7249

Shannon Pub: 2250 Niagara Falls Boulevard in Tonawanda Phone number: (716) 743-9348

Squire’s Tap Room: 127 Niagara Street, Tonawanda, NY, Phone number: (716) 692-2093

Union Family Restaurant: 1747 Union Rd, West Seneca, NY 14224 Phone number: (716) 674-9775

Wallenwein’s hotel: 641 Oakwood Ave, East Aurora NY 14052, Phone number: 716-652-9801

Nowaks Tavern: 1458 Lovejoy St, Sloan, NY 14212 Phone: (716) 235-8256

Wilson Fire Hall: 250 Young St, Wilson, NY 14172 Phone: (716) 751-6038