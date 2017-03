Flights diverted due to high winds

BUFFALO, N.Y. (WIVB) — Winds are causing inbound flights to be diverted from Buffalo Niagara International Airport.

As of 4:30 p.m. Wendesday, the following flights have been diverted:

For updates and more information click here to check the BNIA website.

Operating Airline Flight Number Date Origin Airport Destination Airport Diversion Airport Aircraft Details Aircraft Tail Number Number of Passengers on Board Southwest Airlines (WN) 190 2017-03-08 FLL/KFLL : Ft Lauderdale Intl – Fort Lauderdale, Florida – United States BUF/KBUF : Buffalo Niagara International – Buffalo, New York – United States ALB/KALB : Albany International – Albany, New York – United States 73G: Boeing B737-700 (B737) N411WN Delta Air Lines (DL) 3979 2017-03-08 DTW/KDTW : Wayne County – Detroit, Michigan – United States BUF/KBUF : Buffalo Niagara International – Buffalo, New York – United States SYR/KSYR : Clarence E Hancock – Syracuse, New York – United States CRJ: Bombardier CRJ-100/200 N8883E 40 American Airlines (AA) 4965 2017-03-08 PHL/KPHL : Philadelphia Intl – Philadelphia, Pennsylvania – United States BUF/KBUF : Buffalo Niagara International – Buffalo, New York – United States SCE/KUNV : State College – State College, Pennsylvania – United States ERJ: Embraer ERJ-145 (E145) N634AE American Airlines (AA) 3649 2017-03-08 ORD/KORD : O’Hare International – Chicago-O’Hare, Illinois – United States BUF/KBUF : Buffalo Niagara International – Buffalo, New York – United States SYR/KSYR : Clarence E Hancock – Syracuse, New York – United States CR7: Bombardier CRJ-700 N505AE Southwest Airlines (WN) 1961 2017-03-08 TPA/KTPA : Tampa International – Tampa, Florida – United States BUF/KBUF : Buffalo Niagara International – Buffalo, New York – United States PIT/KPIT : Pittsburgh Internation – Pittsburgh, Pennsylvania – United States 73G: Boeing B737-700 (B737) N481WN Southwest Airlines (WN) 4677 2017-03-08 MCO/KMCO : Orlando Intl – Orlando, Florida – United States BUF/KBUF : Buffalo Niagara International – Buffalo, New York – United States PIT/KPIT : Pittsburgh Internation – Pittsburgh, Pennsylvania – United States 738: Boeing B737-800 (B738) N8508W Delta Air Lines (DL) 3869 2017-03-08 LGA/KLGA : La Guardia – New York-La Guardia, New York – United States BUF/KBUF : Buffalo Niagara International – Buffalo, New York – United States ELM/KELM : Celmira/Corning Regl – Elmira, New York – United States CR9: Bombardier CRJ-900 N303PQ 33