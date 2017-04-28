DEA holding drug take back event across US Saturday

BUFFALO, N.Y. (WIVB) — Saturday, from 10 a.m. until 2 p.m., the Drug Enforcement Administration will hold their 13th National Prescription Drug Take Back Day.
5,000 locations across the United States will be taking part in the event, which is operated by law enforcement agencies and community partners.
Pills and other solids can be turned in, but sharps and liquids will not be accepted.
Last October, Americans turned in more than 730,000 pounds of prescription drugs.
Here is a list of local drop-off sites:
|BUFFALO STATE COLLEGE
|1300 ELMWOOD AVE.
|BUFFALO
|NY, 14222
|KENMORE MERCY HOSPITAL
|2950 ELMWOOD AVENUE
|KENMORE
|NY, 14217
|ST. JOSEPH’S HOSPITAL
|2605 HARLEM RD.
|BUFFALO
|NY, 14227
|WEST SENECA SENIOR CENTER
|4620 SENECA STREET
|WEST SENECA
|NY, 14224
|DEGRAFF MEMORIAL HOSPITAL
|445 TREMONT STREET
|NORTH TONAWANDA
|NY, 14120
|MILLARD FILLMORE HOSPITAL
|1540 MAPLE RD.
|WILLIAMSVILLE
|NY, 14221
|TOWN OF HAMBURG DEPT. OF YOUTH
RECREATION & SENIOR SERVICES
|4540 SOUTHWESTERN BLVD.
|HAMBURG
|NY, 14075
|TWIN DISTRICT FIRE DEPARTMENT
|4999 WILLIAM STREET
|LANCASTER
|NY, 14086
|.
|GRAND ISLAND TOWN HALL
|2255 BASELINE ROAD
|GRAND ISLAND
|NY, 14072
|MERCY AMBULATORY CENTER
|3669 SOUTHWESTERN BLVD.
|ORCHARD PARK
|NY, 14127
|NORTH COLLINS POLICE DEPARTMENT
|10543 MAIN STREET
|NORTH COLLINS
|NY, 14111
|MT. ST. MARY’S HOSPITAL
|5300 MILITARY ROAD
|LEWISTON
|NY, 14092
|EVANS MUNICIPAL CENTER
|8787 ERIE RD. RT. #5
|ANGOLA
|NY, 14006
|GOWANDA VILLAGE MUNICIPAL BUILDING
|27 EAST MAIN STREET
|GOWANDA
|NY, 14070
|BERTRAND CHAFFEE HOSPITAL
|224 E. MAIN STREET
|SPRINGVILLE
|NY, 14141
|.
|CATTARAUGUS INDIAN RESERVATION
HEALTH CENTER
|36 THOMAS INDIAN SCHOOL DRIVE
|IRVING
|NY, 14081
|PEMBROKE TOWN HIGWAY BARNS
|ROUTES 5 & 77
|EAST PEMBROKE
|NY, 14056
|ATTICA POLICE DEPARTMENT
|43 EXCHNAGE STREET
|ATTICA
|NY, 14011
|.
|BATAVIA POLICE DEPARTMENT
|10 W. MAIN STREET
|BATAVIA
|NY, 14020
|MEDINA FIRE DEPARTMENT
|600 MAIN STREET
|MEDINA
|NY, 14103
|.
|DELEVAN HEALTH CENTER
|38 N. MAIN ST.
|DELEVAN
|NY, 14042
|WYOMING COUNTY SHERIFF’S OFFICE
|151 N. MAIN STREET
|WARSAW
|NY, 14569
|ALSTAR HQS. NORTH
|738 MONROE STREET
|DUNKIRK
|NY, 14048
|.
|LEROY POLICE DEPARTMENT
|3 WEST MAIN STREETRTS 5 & 19
|LE ROY
|NY, 14482
|PUBLIC SAFETY BUILDING
|13925 STATE ROUTE 31
|ALBION
|NY, 14411
|PERRY POLICE DEPARTMENT
|46 NORTH MAIN STREET
|PERRY
|NY, 14530
|HOLLEY FIRE DEPARTMENT
|7 THOMAS STREET
|HOLLEY
|NY, 14470
|VILLAGE OF BROCKPORT POLICE
|1 CLINTON STREET
|BROCKPORT
|NY, 14420
|WESTFIELD FAMILY PHYSICIANS
|138 E. MAIN ST.
|WESTFIELD
|NY, 14787
|ALLEGANY COUNTY OFFICE BLDG.
|7 COURT STREET
|BELMONT
|NY, 14813