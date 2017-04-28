DEA holding drug take back event across US Saturday

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FILE - This Feb. 19, 2013, file photo, shows OxyContin pills arranged for a photo at a pharmacy in Montpelier, Vt. (AP Photo/Toby Talbot, File)

BUFFALO, N.Y. (WIVB) — Saturday, from 10 a.m. until 2 p.m., the Drug Enforcement Administration will hold their 13th National Prescription Drug Take Back Day.

5,000 locations across the United States will be taking part in the event, which is operated by law enforcement agencies and community partners.

Pills and other solids can be turned in, but sharps and liquids will not be accepted.

Last October, Americans turned in more than 730,000 pounds of prescription drugs.

Here is a list of local drop-off sites:

BUFFALO STATE COLLEGE 1300 ELMWOOD AVE. BUFFALO NY, 14222
KENMORE MERCY HOSPITAL 2950 ELMWOOD AVENUE KENMORE NY, 14217
ST. JOSEPH’S HOSPITAL 2605 HARLEM RD. BUFFALO NY, 14227
WEST SENECA SENIOR CENTER 4620 SENECA STREET WEST SENECA NY, 14224
DEGRAFF MEMORIAL HOSPITAL 445 TREMONT STREET NORTH TONAWANDA NY, 14120
MILLARD FILLMORE HOSPITAL 1540 MAPLE RD. WILLIAMSVILLE NY, 14221
TOWN OF HAMBURG DEPT. OF YOUTH
RECREATION & SENIOR SERVICES		 4540 SOUTHWESTERN BLVD. HAMBURG NY, 14075
TWIN DISTRICT FIRE DEPARTMENT 4999 WILLIAM STREET LANCASTER NY, 14086 .
GRAND ISLAND TOWN HALL 2255 BASELINE ROAD GRAND ISLAND NY, 14072
MERCY AMBULATORY CENTER 3669 SOUTHWESTERN BLVD. ORCHARD PARK NY, 14127
NORTH COLLINS POLICE DEPARTMENT 10543 MAIN STREET NORTH COLLINS NY, 14111
MT. ST. MARY’S HOSPITAL 5300 MILITARY ROAD LEWISTON NY, 14092
EVANS MUNICIPAL CENTER 8787 ERIE RD. RT. #5 ANGOLA NY, 14006
GOWANDA VILLAGE MUNICIPAL BUILDING 27 EAST MAIN STREET GOWANDA NY, 14070
BERTRAND CHAFFEE HOSPITAL 224 E. MAIN STREET SPRINGVILLE NY, 14141 .
CATTARAUGUS INDIAN RESERVATION
HEALTH CENTER		 36 THOMAS INDIAN SCHOOL DRIVE IRVING NY, 14081
PEMBROKE TOWN HIGWAY BARNS ROUTES 5 & 77 EAST PEMBROKE NY, 14056
ATTICA POLICE DEPARTMENT 43 EXCHNAGE STREET ATTICA NY, 14011 .
BATAVIA POLICE DEPARTMENT 10 W. MAIN STREET BATAVIA NY, 14020
MEDINA FIRE DEPARTMENT 600 MAIN STREET MEDINA NY, 14103 .
DELEVAN HEALTH CENTER 38 N. MAIN ST. DELEVAN NY, 14042
WYOMING COUNTY SHERIFF’S OFFICE 151 N. MAIN STREET WARSAW NY, 14569
ALSTAR HQS. NORTH 738 MONROE STREET DUNKIRK NY, 14048 .
LEROY POLICE DEPARTMENT 3 WEST MAIN STREETRTS 5 & 19 LE ROY NY, 14482
PUBLIC SAFETY BUILDING 13925 STATE ROUTE 31 ALBION NY, 14411
PERRY POLICE DEPARTMENT 46 NORTH MAIN STREET PERRY NY, 14530
HOLLEY FIRE DEPARTMENT 7 THOMAS STREET HOLLEY NY, 14470
VILLAGE OF BROCKPORT POLICE 1 CLINTON STREET BROCKPORT NY, 14420
WESTFIELD FAMILY PHYSICIANS 138 E. MAIN ST. WESTFIELD NY, 14787
ALLEGANY COUNTY OFFICE BLDG. 7 COURT STREET BELMONT NY, 14813

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