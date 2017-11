Best fan reactions to the Bills’ 16-10 win over the Chiefs

BUFFALO, N.Y. (WIVB) – Ahead of their week 12 showdown with the Chiefs in Kansas City, we asked Bills how they were feeling ahead of kickoff.

Following Buffalo’s 16-10 win, which moved them into the second AFC wildcard spot, we asked fans to share how they felt after the big win.

Here are the best fan GIF reactions:

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js

Way to go Bills! pic.twitter.com/EcYL7P9KvX — Sue Horrigan (@suej104) November 26, 2017

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js