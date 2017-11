Bills fans share their feelings in GIF form ahead of Bills-Chiefs game

BUFFALO, N.Y. (WIVB) – The Bills have lost three straight games — and they haven’t been competitive in any of those three losses. Tyrod Taylor is back under center, just a week after being benched, but that hasn’t instilled much confidence in the fan base.

Ahead of today’s game in Kansas City, we asked fans to share how they feel about the game in GIF form. Here are the best responses ahead of today’s game.

Reply in GIF form with how you feel about today’s #GoBills #ChiefsKingdom game… — Nick Filipowski (@NEWS4_NICK) November 26, 2017

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js